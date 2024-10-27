Чотирикласниця жартома “підняла на ноги” поліцію Тернопільщини

17 жовтня на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що навчальний заклад Тернопільщини захопили терористи.

Співробітники Борщівського відділення поліції встановили, що виклик спеціальних служб здійснила 9-річна учениця одного із навчальних закладів Чортківського району. Дівчинка жартувала, не усвідомлюючи серйозності ситуації.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події та притягнення батьків малолітньої до адміністративної відповідальності. Правоохоронці закликають дорослих провести з дітьми бесіди про неприпустимість таких «жартів» та пояснити їм, що хибний виклик поліції є порушенням закону.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Для перевірки повідомлень про закладення вибухівки на місце події прибувають слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, рятувальники. Поки спеціалісти витрачають час на пошуки нереальних вибухонебезпечних предметів, хтось у цей час може дійсно потребувати допомоги.

Працівники поліції звертають увагу: за такі кримінальні правопорушення, відповідно до ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

За хибні виклики спеціальних служб дітьми адміністративну відповідальність несуть їхні батьки. Відповідно до ст. 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» та ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення, дорослим доведеться сплатити штраф, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.