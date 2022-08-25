На автозаправних станціях України виявлено понад 500 порушень і накладено майже 45 млн грн штрафів.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) на своєму сайті.

Як зазначається, під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушення на ринку пального встановлено у 518 випадках, або в 75% від загальної кількості здійснених таких перевірок.

У відомстві повідомили, що на цей час найбільшу кількість позапланових перевірок – 690 – їх фахівці провели у суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринку пального.

«За результатами проведених перевірок прийнято 430 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 44,2 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Серед типових порушень – завищення граничного рівня торговельної надбавки та невиконання суб’єктами господарювання вимог в частині декларування зміни роздрібних цін на пальне.