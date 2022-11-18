Чому у мене світла нема, а у сусіда є? Як пояснили відключення електрики в «Тернопільобленерго»

Енергетична компанія ДТЕК офіційно повідомила, що 18 листопада в Україні планують застосовувати лише стабілізаційні відключення електроенергії.

Світло вимикатимуть тільки на 4 години. Однак в соцмережах жителі Тернопільщини скаржаться, що доводиться сидіти без електрики значно більше. А окремі села в області залишаються без світла вже по 3-4 дні.

Чому так? Що пояснили у ВАТ «Тернопільобленерго» – читайте у матеріалі “20 хвилин”.

Внаслідок масованого ракетного удару, ситуація в енергосистемі України критична. Через різке похолодання зросло споживання електроенергії, тому за розпорядженням НЕК «Укренерго» по всій території країни застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – графіки аварійних відключень. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Тернопільщина – не виняток, пояснила нам речниця ВАТ «Тернопільобленерго» Наталія Лисак.

Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади в області та Україні працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

– Тому питання економного споживання залишається актуальним, особливо тим людям, у кого є електропостачання. Адже багато будинків знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури і для того, аби в сусідів швидше з’явилося світло, потрібно максимально економити. Щодо ввімкнених вивісок магазинів, енергетики неодноразово зверталися та звертаються до їхніх власників, керівництва міст та області. Ми просимо вимкнути вивіски. Такий простий крок дозволить зекономити певний відсоток електроенергії, але, на жаль, це прохання чомусь не виконується, – додала прес-секретар підприємства.

Відповіді на найпоширеніші запитання про світло

Що таке стабілізаційні відключення електропостачання? Чи вимикають світло на Тернопільщині за раніше оприлюдненими графіками? Чи будуть сьогодні аварійні відключення? Роз’яснення зробив заступник головного інженера з розподільчих мереж, начальник служби розподільчих мереж «Тернопільобленерго» Роман Дорош.

Інформацію від фахівця подаємо у форматі «запитання-відповідь».

Які типи вимкнень електроенергії існують зараз?

Екстрені. Ніхто не може прогнозувати їх тривалість, оскільки все залежить від рівня руйнувань інфраструктури.

Аварійні. Кожен тип аварії має очікуваний час відновлення. Інформацію щодо цього можна знайти на сайті місцевого оператора електромереж.

Стабілізаційні. Декларується, що їх максимальна тривалість – чотири години, однак можлива 40-хвилинна похибка.

«Хочу знати, коли і доки в мене не буде світла, щоб спланувати свій день. Де можна подивитись? Можете зробити нормальні графіки?»

– Ми (ВАТ «Тернопільобленерго» – прим.) хотіли б мати можливість повідомити споживачів про конкретні години вимкнення світла та їх тривалість. Це суттєво допомогло б і споживачам, і нашим диспетчерам. Проте, на разі це зробити неможливо. Енергетики намагаються по максимуму дотримуватись графіків вимкнень і при першій вказівці диспетчера НЕК «Укренерго» вмикати електропостачання тим людям, у кого його не було по декілька годин.

«В мене світла нема, а у сусіда світиться!» За яким принципом відключають електрику?

– Різні будинки можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. На жаль, у даній ситуації не можливо вимкнути електропостачання тим будинкам, які знаходяться на одній лінії із об’єктами критичної інфраструктури. Сьогодні це технічно нереально і може викликати цілком непередбачувані наслідки. Тому тим, у кого є електропостачання, а у той час інші вже кілька годин сидять, без електроенергії, треба максимально економити. Адже в цей момент просто немає змоги також вимкнути їм електропостачання.

Чому не дотримано графіків вимкнення електроенергії?

– Згідно з Графіком погодинного вимкнення (ГПВ) всі споживачі поділені на три рівних групи, а згідно з Графіком аварійного вимкнення (ГАВ) є 10 черг вимкнення електропостачання. І, залежно від команди, яка надходить від диспетчера НЕК «Укренерго», енергетики вимикають певні черги у конкретних об’ємах. Хочеться, щоб споживачі розуміли, що ні диспетчер НЕК «Укренерго», ні диспетчер «Тернопільобленерго» за 15 хвилин, які відведені на виконання вказівки вимкнути електроенергію, не знають, яким вулицям і селам Тернополя й області вимикають електроенергію. Вони знають лише за яким графіком це роблять, а також потужність і час вимкнення. В сучасних умовах навіть спрогнозувати приблизний час відновлення електропостачання неможливо!

Чому відбувається нерівномірне та «несправедливе» вимкнення електропостачання?

– До графіку аварійних вимкнень відносяться лінії та фідери електроустановок та системи розподілу і постачання, які живлять струмопередавачі першої та третьої категорії надійності електропостачання. Це, у тому числі, населені пункти і мікрорайони міст. Не вносяться до графіку аварійних вимкнень лінії , які живлять струмопередавачі споживачів, віднесених до особливої групи першої категорії з надійності електропостачання. Тобто, забороняється вносити у ці графіки лінії та фідери, що є резервним живленням власних потреб підстанцій напругою до 220 кіловольтів і вище основної мережі об’єднаної енергетичної системи України. Також забороняється вносити до графіків вимкнень диспетчерські пункти електромереж та пристрої електромережі, які забезпечують технологічну безпеку управління рухом залізничного і повітряного транспорту, їх оперативний зв’язок, радіорелейні лінії, антенні пристрої тощо.

Іноді кілька черг вимикають одночасно, з інтервалом у 15 хвилин. Чому?

– Це все залежить від того, які команди ВАТ «Тернопільобленерго» отримав від диспетчера НЕК «Укренерго», і ці черги вводяться винятково за командами. Диспетчер «Тернопільобленерго» не може контролювати, яку чергу не ввести, адже він отримує цю команду від диспетчерського пункту і точно виконує її.

«Скільки не буде світла за певною адресою»?

– Це теж спрогнозувати складно. Якщо обсягів економії електроенергії недостатньо, вимкнення можуть повторитись. Або можуть вимкнути світло у тих населених пунктах, де його не вимикали до цього. Все залежить від аналізу стану енергосистеми, який щодня проводять фахівці «Укренерго». Вони, відповідно, далі дають вказівку обласним підприємствам, що і коли вимикати.

Доки це буде тривати?

– Доти, доки не стабілізується робота енергосистеми України, і це тільки у тому випадку, якщо знову не буде пошкоджень критичної інфраструктури. Тому ВАТ «Тернопільобленерго» дякує всім, хто з розумінням ставиться до даної ситуації.