Чому у грошового дерева опадає листя: причини

Грошове дерево (товстянка, красула) (Crassula ovata) – непримхлива у вирощуванні та догляді рослина, стійка до шкідників.

Головною причиною швидшого опадання листя є стрес, викликаний змінами умов вирощування, зокрема:

температури

вологості

освітлення

наявністю шкідників, серед інших факторів.

Нижче наведено основні причини опадання листя у грошового дерева та способи їх вирішення.

Недостатнє освітлення

Грошовому дереву зазвичай необхідна значна кількість прямого сонячного світла, щонайменше 6 годин на день. Якщо ваша товстянка не отримує достатньо світла, це може зменшити її життєву силу і спричинити опадання листя.

Спробуйте перемістити її ближче до вікна з південним напрямком або там, де вона отримуватиме яскраве світло після обіду.

3 год прямого світла можуть бути кращими, ніж 6 год непрямого, тому спробуйте різні місця та подивіться, як рослина реагуватиме.

Якщо ви не можете розмістити рослину в більш освітленому місці, розгляньте можливість використання фітоламп для додаткового освітлення.

Недостатній полив

Хоча товстянка є сукулентом і дуже стійкою до посухи, все ж можливо, що рослина пересихає. Іноді легко забути про полив сукулентів, адже вони потребують дуже мало води.

Зачекайте, поки верхній шар ґрунту висохне

Добре полийте рослину, поки ґрунт не стане трохи вологим, але не мокрим.

Надмірний полив

Надмірний полив частіше є проблемою для грошового дерава, ніж недостатній полив, і також може спричиняти опадання листя. Завжди давайте верхньому шару ґрунту висохнути перед наступним поливом, щоб уникнути надмірної вологості.

Можливо, вам також варто пересадити грошове дерево в ґрунт із кращим дренажем. Використовуйте горщик із дренажним отвором, а також можна додати камінці на дно для покращення дренажу.

Шкідники

Грошове дерево зазвичай стійке до шкідників, але іноді їхня інвазія може ослабити рослину та спричинити опадання листя. Борошнисті червці можуть стати проблемою та спричинити опадання листя.

Не використовуйте інсектицидне мило або спреї для товстянки!

Замість цього використовуйте ватний тампон, змочений у спирті або білому оцті, щоб очистити листя від борошнистих червців, що також допомагає запобігти бактеріальним інфекціям або плісняві.

Проблеми з вологістю

Занадто висока або низька вологість може негативно вплинути на здоров’я грошового дерева, і це може спричинити швидше опадання листя.

Для підвищення вологості в сухому приміщенні (особливо у зимовий період, коли використовується опалення), можна:

поставити маленьке блюдце з водою біля рослини

обприскувати рослину водою за допомогою розпилювача

Робіть це один раз на день через день і дивіться, чи покращиться стан після тижня. Занадто висока вологість у приміщенні є менш поширеною проблемою, але її можна вирішити, перемістивши рослину у менш вологе місце або використавши осушувач повітря.

Проблеми з температурою

Якщо рослина переохолодилася (наприклад, через те, що вона знаходиться занадто близько до протягів біля вікна), це може спричинити травматизацію. Так само, якщо рослина перегріється, вона може скинути листя. У будь-якому випадку, переміщення рослини до більш підходящого місця може допомогти.

Будьте обережні, щоб не перемістити рослину одразу в надто холодне або гаряче місце, оскільки це може викликати шок. Поступово адаптуйте рослину, збільшуючи час перебування на новому місці протягом кількох днів.

Якщо потрібно залишити грошове дерево біля протягів, спробуйте утеплити віконний простір, щоб уникнути холодних потоків повітря.

Пліснява або бактерії

Пліснява може утворюватися на поверхні ґрунту або на самій рослині через надмірний полив або занадто вологі умови. Це може спричинити опадання листя, оскільки рослина намагається позбутися небажаного росту. Якщо це сталося, акуратно обріжте уражені ділянки та пересадіть рослину у новий ґрунт.

Гниття коріння – це бактеріальна інфекція, яка також може бути посилена надмірною вологістю. Це спричиняє опадання листя, а також пожовтіння.

Якщо грошове дерево має гниле коріння:

обережно витягніть рослину з ґрунту,

обріжте уражені корені

пересадіть у свіжий ґрунт.

Переконайтеся, що горщик ретельно очищений.

Надмірне використання добрив

Товстянки зазвичай не потребують добрив, якщо ґрунт має високу якість. Використання добрив може прискорити ріст листя і спричинити їх опадання.

Якщо рослина виглядає трохи ослабленою або повільно росте, спробуйте оновити або замінити ґрунт замість використання добрив.