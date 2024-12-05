Чому потрібно передплатити «Свободу»

Ми принципово уникаємо дешевих сенсацій, не поширюємо фейки й не працюємо на олігархів. Газета “Свобода” існує завдяки підтримці свідомих читачів, які цінують чесну, незаангажовану журналістику.

Наші матеріали — це завжди перевірені факти, аналіз і чесний погляд на події. Ми пишемо для людей і про людей, ставлячи на перше місце правду. У світі, де інформацію часто спотворюють, «Свобода» залишається вже 35 років голосом незалежності.

Ми впевнені, щл важлива інформація маєь бути доступні кожному, а не ховатися за платним доступом. Але щоб продовжувати працювати в інтересах суспільства, нам потрібна ваша підтримка. Предплата газети – це не просто фінансова допомога, це віра в чесну журналістику й майбутнє, де правда не має ціни.

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