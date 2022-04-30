Міноборони та ЗСУ знову закликали українців не поширювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, адже внаслідок цього ворог знову може їх атакувати.

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр наголосила: коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі — від українців ніхто не буде приховувати перемоги.

Про це Маляр написала у своєму Фейсбуці.

“Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини”, — написала заступниця міністра.

За ї словами, усе, що говорять Міноборони та ЗСУ, “спрямоване на виконання оборонного задуму”.

“Нашим ЗСУ так потрібно – щоб під час військової операції була інформаційна тиша”, — наголошує Маляр.

Заступниця міністра оборони наголошує, що попри те, що інформацію про військові перемоги українцям можуть надавати знайомі військові просто з передової, право її публічно поширювати належить лише Генштабу та Міноборони, адже ця інформація є частиною військової операції.