У гідропарку «Сопільче» демонтують старі дитячі атракціони у вигляді ракет, космічних станцій та роботів. Вони були у парку ще з радянських часів.

Журналісти 20 хвилин дізналися, чому їх вирішили демонтувати та що чекати на їх місці. Дивіться, як колись виглядали дитячі атракціони та які вони зараз.

Наразі у парку триває демонтаж. Загалом було 11 різних конструкцій. Станом на ранок, 19 вересня, демонтували вже 9. Деякі ракети розрізали на кілька частин. Зрізали опори. Їх ще не встигли вивезти, тож вони залишаються лежати на своїх місцях.

Ще залишились дві великі конструкції – одна з ракет знаходиться біля дитячого майданчика. На неї можна вилізти сходами, однак це небезпечно, оскільки вона стоїть на бетонних плитах.

Друга конструкція, яку ще не встигли озрізати – це дитячі гірки. Сюди часто приходить гратися батьки з дітьми.

Тернополяни у соціальних мережах підтримують демонтаж. Багато людей пишуть – конструкції були небезпечні для дітей і їх вже давно варто було демонтувати та зробити щось нове.

– Атракціони для дітей давно потрібно замінити на сучасні, яскраві і головне –безпечні – пише Марія Якимів.

– На дворі 21 століття ,давно пора оновлювати інфраструктуру нашого міста навколо і парки відпочинку і майданчики для дітей в тому числі, – пише Сергій Сохар.

– Давно пора оновити гідропарк. Ще б діючі атракціони замінили на сучасні, – каже Галина Кохмат.

Встановили ще за радянських часів

Ракети, роботи та космічні станції з’явились у гідропарку у 80-х роках минулого століття. Тоді парк реконструювали, висадили нові дерева, встановили дитячі атракціони та радянську авіатехніку.

Раніше ракети були відкриті і в них могли залазити діти. Однак згодом всі входи закрили.

Майже за 40 років існування цих конструкцій багато з них уже в жахливому стані. Деякі роз’їдає ржавчина. Вони були покриті не одним десятком шарів фарби.

Ось як колись виглядали ці атракціони раніше, та які вони були напередодні демонтажу:

Раніше різних локацій було більше. Наприклад, була така літаюча тарілка:

Ще була одна локація з роботом:

Конструкції визнали аварійними

Журналісти «20 хвилин» неодноразово звертали увагу на те, що «Космічний майданчик» не є безпечним для дітей. Ракети перетворились на смітники, куди викидають папірці та пляшки. До того ж, більшість з них стоять на асфальтовому покритті. Діти полюбляли вилазити на ці конструкції. Якщо впасти з них – можна серйозно травмуватися.

До того ж, самі конструкції проржавіли і ними можна було поранитися.

Ми звернулися за коментарем до міської ради. Як нам розповіли – ці атракціони вирішили демонтувати через їх аварійність.

– Розпорядження міського голови була створена комісія, яка провела відповідне обстеження та встановила, що конструкції не придатні до користування, термін їх експлуатації вийшов, вони є аварійними та несуть небезпеку для відвідувачів парку, – повідомила речниця міської ради Мар’яна Зварич.

Поки що ці локації пустуватимуть, оскільки у міському бюджеті немає достатньо кошів, на нові атракціони.