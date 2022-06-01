До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиськ звернувся житель села Токи та повідомив про те, що у нього насильно відібрали скутер. Потерпілий також розповів, що нападники побили його.

Поліцейські встановили, що зловмисники, 44-річний житель села Вороб‘ївка та 24-річний житель Токів, напередодні розпивали в будинку потерпілого алкогольні напої. Вже будучи добряче захмелілими, вирішили покататися на скутері, але власник заборонив. Тоді й розпочався конфлікт.

Аби відібрати скутер, зловмисники відгамселили потерпілого, що той опинився в лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями. Скутер молодший з нападників затягнув на своє подвір’я.

Поліцейські затримали підозрюваних та вилучили крадений транспортний засіб. Їм інкриміновано частину 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.