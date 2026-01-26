Чоловік втратив 80 тисяч гривень, намагаючись купити авто для ЗСУ

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, до них звернувся житель Івано-Франківщини з заявою про шахрайство. Чоловік хотів купити в інтернеті автомобіль для потреб ЗСУ.

“Упродовж певного часу він спілкувався з невідомою людиною, яка представилася продавцем автомобіля “Toyota RAV-4″ із Республіки Польща. Під приводом оформлення угоди та доставки транспортного засобу зловмисник переконав потерпілого перерахувати грошові кошти як передоплату. В результаті чоловік здійснив чотири грошові перекази на банківські картки, надані шахраєм на загальну суму 80 000 гривень”, — повідомили в Нацполіції Тернопільщини.

Після цього, зазначили правоохоронці, “продавець” почав суттєво затримувати терміни доставки автомобіля в Україну та продовжив просити оплатити додаткові кошти, зокрема на оплату паркування автомобіля закордоном.

“Тоді заявник зрозумів, що став жертвою шахрайський дій і припинив спілкування з “власником авто”. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України”, — повідомили в обласній Нацполіції.