Незконним городництвом на Тернопільщині займався житель Чернівців, 1969 року народження. Чоловік, неподалік селища Мельниця-Подільська, у прибережній зоні річки Дністер, насіяв коноплю. Дана територія, кажуть слідчі, належить Чортківському лісовому господарству.

У ході слідства стало відомо, що «фермер» ще навесні поселився в наметі неподалік «господарки», за селом Дністрове. Він доглядав своє городництво, а коли воно поспіло, реалізовував місцевим мешканцям.

Саме під час продажу товару підозрюваного піймали поліцейські. Чоловік зізнався, що висіяв коноплю з метою власного вживання, але інколи й продавав. Дев’ять грам канабісу реалізував за 500 гривень.

Під час огляду слідчі виявили та вилучили 60 зелених рослин. Чернівчанин у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру згідно з ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри ще й відповідно до ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Триває слідство, повідомляє Досьє 102.

Довідка: Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин – караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.