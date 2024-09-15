Чоловік хотів мобілізуватися і буянив у територіальному центрі?

У вихідні через соціальні мережі поширено таку інформацію: “Для уникнення соціальних загострень, поширення неправдивої та дискредитуючої інформації. Інформуємо про наступне.

7 вересня близько 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації), перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку.

Він, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – територіального центру комплектування та соціальної підтримки спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення. Громадянин Х, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла.

Військовослужбовці територіального центру надали первинну медичну допомогу, викликано лікарів та співробітників поліції. Працівники поліції проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника”.