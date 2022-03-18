На Тернопільщині планують створити 10 мобільних бригад, які забезпечуватимуть додаткове надання первинної медичної допомоги всім жителям області, а також внутрішньопереміщеним особам.

Мобільні бригади будуть укомплектовані необхідними медикаментами, які надасть Червоний Хрест Норвегії. Такий проєкт в Україні вперше реалізують саме у Тернопільській області.

“Надіємося, що протягом кількох тижнів ми матимемо тут мобільні юніти із допомогою. В області є багато кваліфікованих та компетентних людей із необхідними професійними навичками. Тому, Тернопільщина підходить для того, щоб розпочати роботу пересувних мобільних бригад” – розповідає представник Червоного Хреста Норвегії Джейкоб.