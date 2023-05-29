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Чергові жертви аферистів на Тернопільщині

29.05.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Двоє жителів Тернопільської області потерпіли від аферистів. До них телефонували невідомі й називалися працівниками банку.

Увійшовши у довіру, шахраї вивідали персональні дані банківських карток. Відтак, у жителя Кременця викрали 22 тисячі гривень, у жителя Тернопільського району – майже 2 тисячі гривень.

Поліцейські закликають власників карткових рахунків: не повідомляйте нікому ПІН-код картки та не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою. Тримайте у таємниці персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код). Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього, не слід розголошувати коди, які надходять на ваш мобільний номер. Не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

Якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Теги: аферисти

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