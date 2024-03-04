Черга вантажівок на кордоні з Польщею становить майже 17 кілометрів

Польські протестувальники пропускають лише поодинокі транспортні засоби через пункт пропуску на кордоні. Черга вантажівок розтягнулася майже на 17 кілометрів.

У польській поліції запевняють, що протестувальники не пропускають через кордон вантажівки, але автомобілі з гуманітарною, військовою допомогою, а також із ліками та тваринами проходять через пункт пропуску в Дорогуську “без перебоїв”.

Як відомо, протести польських аграріїв тривають і перед іншими прикордонними переходами в Люблінському воєводстві. Так, у Гребенному очікування вантажівок у черзі становить 80 годин.

Станом на ранок 4 березня, у 15-кілометровій черзі до села Белжець стояли 450 вантажівок.