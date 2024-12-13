Через ворожу атаку половина жителів Тернопільщини залишилася без світла

У п’ятницю, 13 грудня, рашисти здійснили чергову масову ракетну атаку, внаслідок чого у Тернопільській області збільшено обсяг застосування відключень.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

“Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з однієї черги до трьох одночасно. Відключено 50% споживачів області”, – зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією НЕК “Укренерго, додаткові обмеження електропостачання запроваджені по всій Україні.

“Через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений”, – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці ворог здійснив чергову масовану атаку з повітря. Спочатку у хід пішли “Шахеди”, потім – крилаті ракети. Наостанок російські фашисти запустили кілька надзвукових “Кинджалів”. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, у Черкаській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Тернопільській областях.