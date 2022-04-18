У зв’язку з воєнним станом у квітні-травні цього року святкових вихідних буде менше, ніж завжди. 25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть для українців звичайними робочими днями.

Як повідомила Державна служба України з питань праці, навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022 – Великдень), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022 – День праці) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Однак, у зв’язку з вимогами воєнного стану ці три дні будуть робочими.

«Статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку», – йдеться в роз’ясненні Держпраці.

Згадана стаття 67 «Кодексу законів про працю» передбачає, що у випадку, коли святковий або неробочий день, визначений статтею 73 КЗпП України, збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Такий порядок працює лише в умовах мирного часу.