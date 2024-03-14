Через Тернопіль курсуватимуть чотири додаткові потяги

Через Тернопіль курсуватимуть 4 додаткові рейси на період шкільних весняних канікул. Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.

Поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

У Тернополі потяг зупиниться о 15.21, а вирушить – о 15.26.

Поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. До Тернополя він приїжджає о 23.15 і вирушає о 23.20.

В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних днях о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01. У Тернополі потяг зупинятиметься о 04.43 і виїжджатиме о 04.48.

Поїзд №192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09. До Тернополя він прибуде о 13.53 та відправиться о 13.58.

Поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. У Тернополі він зупиниться о 06.16 та вирушить о 06.21. Також потяг буде робити зупинку у Підволочиську о 05.58 і виїде о 05.30.

З Ворохти потяг відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.