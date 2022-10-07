З 10 жовтня Укрзалізниця призначає повторний дебют регіонального експресу №802/801 Чернівці — Львів, який фактично повторює історичний маршрут славетної “Люкс-торпеди”.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.

“Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: «Дністровський експрес» мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем’єру довелося відкласти”, – пояснили там.

Поїзд курсуватиме щодня з Чернівців о 05:30, прибуття у Львів о 12:18.

У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Злочів та інші міста.