Через працівника ТЦК ворог отримав персональні дані іноземців, котрі хотіли вступити до лав ЗСУ

У ході досудового розслідування стало відомо, що до злочину причетний інспектор мобілізаційного відділення з Тернополя. Чоловік відповідав за рекрутингову кампанію серед іноземців. Він збирав документи кандидатів, готував запити на проведення спеціальних перевірок та скеровував їх у державні органи.

При перевірці з’ясувалося, що працівник ТЦК на робочий та особистий комп’ютери встановив неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва для віддаленого керування та для роботи зі службовою інформацією. Як наслідок – шкідливий програмний код став причиною витоку персональних даних 86 іноземців й інформація про кандидатів у ЗСУ з’явилася на російському телеграм-каналі. Про це повідомляють в управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Слідчі довели причетність чоловіка до злочину, передбаченого статтею 363 ККУ (порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється). Справу працівники поліції скерували до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Фото ілюстративне.