Країна-агресор завдала масові ракетні удари по території України. Вибухи чули жителів різних регіонів і Тернопільщина – не виключення.

Через обстріли українські населені пункти залишилися без електроенергії, водопостачання. Наразі аварійні бригади працюють у посиленому режимі, пише “20 хвилин”.

Як повідомляє речниця «Тернопільобленерго» Наталія Лисак, проблеми дійсно були, проте нині електропостачання відновили в усіх мікрорайонах міста. Аварійна бригада і досі продовжує працювати.

В Україні критично низька напруга в електромережі. Через це можуть погоріти електроприлади. Саме тому заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, закликав всіх жителів обмежити споживання електроенергії.

– Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж, – наголосив він.

У Тернопільській та Чортківській міських радах повідомили, що через низьку напругу сьогодні, 10 жовтня, у населених пунктах не вмикатимуть вуличне освітлення. А також у Тернополі не буде гарячої води.

– У зв’язку з необхідністю стабілізувати напругу у електромережах та зберегти життєдіяльність міста, запуск котелень у Тернополі не відбудеться. Відтак гаряча вода сьогодні, 10 жовтня, буде відсутня, – повідомляють у «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Тернополянам бажано підзарядити всі гаджети, підготувати ліхтарики, запастися свічками та сірниками. Під час аварійної ситуації краще вимкніть усі електричні побутові прилади, відімкніть з розеток.