Через нічну пожежу знеструмлено весь Тернопільський ринок

26 листопада від самого ранку відсутня електроенергія на центральному ринку в Тернополі. Зазвичай, у суботній день тут ніде пройти, та сьогодні після обіду більшість яток зачинені.

Враховуючи поточну ситуацію, на ринку і так часто доводилось робити покупки з ліхтариком, а тут ще й масштабна пожежа. Яка мало не знищила увесь ряд.

Вчора, 25 листопада о 23:17 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу приміщення ремонту взуття, що по вулиці Торговиця в місті Тернопіль.



Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили пожежу, погасити яку вдалось 4 рятувальним відділенням разом із працівниками оперативно координаційного центру.

Пожежею пошкоджено перекриття будівлі на площі 20 м.кв. віконні рами. Знищено облицювання стін та стелі на площі 30 м.кв. виробниче обладнання.

Пожежу локалізували о 23:59 та повністю погасити ліквідувати вдалось лише о 00:35.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Та зважаючи на повідомлення Сергія Надала у соцмережах, про безвідповідальність працівників та власників торгових приміщень щодо використання електроенергії, можемо припустити і такий варіант.