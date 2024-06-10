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Через ДТП у Тернополі померла жінка

10.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Офіційно

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7 червня травми несумісні з життям отримала тернополянка в результаті ДТП, яка сталася у Тернополі на проспекті Степана Бандери.

За попередніми даними, водій автомобіля Dacia Sandero, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Toyota Land Cruiser. У результаті зіткнення травми отримала 73 річна пасажирка Dacia Sandero. Дорогою до лікарні жінка померла, повідомили у поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Джерело: ГУ Національної поліції у Тернопільській області

Теги: Тернопіль, ДТП, смертельна аварія

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