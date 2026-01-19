Через блекаути збільшать кількість патрулів

Поліцейські Тернопільщини переходять на посилений режим роботи. Через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену атаками рф, правоохоронні органи Тернопільщини, як і України загалом, посилюють заходи безпеки, збільшуючи кількість патрулів, у тому числі й у нічний час, аби забезпечити спокій громадян під час тривалих відключень світла.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, основні завдання поліцейських: підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням; недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури; оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії; інформування громадян та надання необхідної допомоги.

МВС закликає тернополян дотримуватися правил безпеки: без нагальної потреби не виходити на вулицю в нічний час, обов’язково мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для водіїв важливим є «світломаскування» , слід бути вкрай уважними на дорогах, де не працюють світлофори та вуличне освітлення.

Фото- та відеофіксація роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури та переміщення військових — це пряма допомога рф. За пособництво державі-агресору, шпигунство або несанкціоноване поширення військової інформації передбачена кримінальна відповідальність — від 3 до 15 років позбавлення волі.