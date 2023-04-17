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Через аварію сьогодні частина Тернополя без гарячої води

17.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Сьогодні, 17 квітня, у Тернополі через порив теплоносія, жителі декількох будинків залишилися без гарячої води. Гаряче водопостачання обмежили у будинках на вул.Острозького та вул.Липова.

Без гарячої води залишилися жителі у за адресою:

◾вул. Острозького, 18, 26, 28, 29;

◾вул. Липова, 2.

Ремонтні роботи планують завершити сьогодні до 16:00, – повідомили “Тернопільміськтеплокомуненего” у сіті-боті “Назар”

Теги: Тернопіль, гаряча вода, водопостачання

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