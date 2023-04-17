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Головна / Тернопільщина / Через аварію сьогодні частина Тернополя без гарячої води
17.04.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події
Без гарячої води залишилися жителі у за адресою:
◾вул. Острозького, 18, 26, 28, 29;
◾вул. Липова, 2.
Ремонтні роботи планують завершити сьогодні до 16:00, – повідомили “Тернопільміськтеплокомуненего” у сіті-боті “Назар”
Теги: Тернопіль, гаряча вода, водопостачання
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