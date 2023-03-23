23.03.2023 15:54

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Частина Тернополя без води: аварійне вимкнення через пошкодження водних мереж

23.03.2023

Ірина Нова

296

Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

Поширити:

Сьогодні, 23 березня, відбулось аварійне вимкнення холодної води у частині Тернополя. В місті сталось пошкодження водних мереж.

Холодну воду перекрили на вул. Петлюри 1-3 і 15 Квітня 6.

Ремонтні бригади вже працюють, проблему постараються усунути до 15:00, – повідомили працівники інформаційної лінії міського голови із посиланням на Аварійну службу “Тернрпільводоканалу”.

Теги: Тернопіль, Тернопільводоканал, Важливо, водопостачання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах