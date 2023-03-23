Частина Тернополя без води: аварійне вимкнення через пошкодження водних мереж

Сьогодні, 23 березня, відбулось аварійне вимкнення холодної води у частині Тернополя. В місті сталось пошкодження водних мереж.

Холодну воду перекрили на вул. Петлюри 1-3 і 15 Квітня 6.

Ремонтні бригади вже працюють, проблему постараються усунути до 15:00, – повідомили працівники інформаційної лінії міського голови із посиланням на Аварійну службу “Тернрпільводоканалу”.