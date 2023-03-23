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Головна / Громади Тернопільщини / Тернопільська міська громада / Частина Тернополя без води: аварійне вимкнення через пошкодження водних мереж
23.03.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події
Холодну воду перекрили на вул. Петлюри 1-3 і 15 Квітня 6.
Ремонтні бригади вже працюють, проблему постараються усунути до 15:00, – повідомили працівники інформаційної лінії міського голови із посиланням на Аварійну службу “Тернрпільводоканалу”.
Теги: Тернопіль, Тернопільводоканал, Важливо, водопостачання
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