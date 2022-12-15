Час новорічних красунь: де на Тернопільщині можна купити ялинку офіційно

І у цей важкий рік війни діти хочуть отримати фото біля ялинки на згадку, подарунки.
ДП “Кременецьке лісове господарство” пропонує новорічні ялинки від 1 м і вище для юридичних та фізичних осіб.
Торгові майданчики та контактні особи:
У ДП «Чортківське лісове господарство» з 15 грудня можна обрати та придбати новорічні ялинки у всіх тутешніх лісництвах. Вартість – від 72 гривень, залежно від розміру.
А у ДП «Кременецький лісгосп» пропонують деревця сосни та ялини як у роздріб, так і гуртом, від 100 штук.
Звісно, що у такому випадку і ціна різниться. Щодо роздрібних цін, то ялина висотою до метра вартує 150 грн, сосна – 140 грн, від метра до півтора, відповідно, – 180 грн і 160 грн.
Ціни на новорічні ялинки в горщиках з закритою кореневою системою до 0,8 м коштують 240 грн, до метра – 300, від метра до півтора – 420 грн.