Час новорічних красунь: де на Тернопільщині можна купити ялинку офіційно

Понад дев’ять місяців триває повномасштабна війна росії проти України. Однак і за таких умов актуальність новорічної ялинки не втрачається, і наші місцеві лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою малечу таким деревцем.

І у цей важкий рік війни діти хочуть отримати фото біля ялинки на згадку, подарунки.

ДП “Кременецьке лісове господарство” пропонує новорічні ялинки від 1 м і вище для юридичних та фізичних осіб.

Торгові майданчики та контактні особи:

м. Кременець, вул. Акімова, 26 (з 09.00 год. до 17.00 год.) 0987145711 Петро Соломон;

с. Залізці, вул. Зборівська, 20, 0972531731 Михайло Федчина;

м. Збараж, вул. Данила Галицького, 97, 0986030285 Ірина Жила;

м. Ланівці, вул. Миру, 24, 0678106138 Володимир Левчук;

м. Почаїв, вул. Липова, 14а, 0967781008 Вадим Побережний;

смт Вишнівець, вул. Байди Вишнівецького, 40, 0689419098 Дмитро Токарський;

м. Скалат, вул. Незалежності, 24, 0975432743 Павло Довгошия;

с. Петриків, вул. Шевченка, 41, 0961548851 Вікторія Самойлова.

У ДП «Чортківське лісове господарство» з 15 грудня можна обрати та придбати новорічні ялинки у всіх тутешніх лісництвах. Вартість – від 72 гривень, залежно від розміру.

А у ДП «Кременецький лісгосп» пропонують деревця сосни та ялини як у роздріб, так і гуртом, від 100 штук.

Звісно, що у такому випадку і ціна різниться. Щодо роздрібних цін, то ялина висотою до метра вартує 150 грн, сосна – 140 грн, від метра до півтора, відповідно, – 180 грн і 160 грн.

Ціни на новорічні ялинки в горщиках з закритою кореневою системою до 0,8 м коштують 240 грн, до метра – 300, від метра до півтора – 420 грн.