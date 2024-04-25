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Бив та виганяв з дому: у Зборові поліція втихомирювала домашнього тирана

25.04.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Теми, Тернопільщина, Кримінал

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До співробітників відділення поліції №2 м.Зборів надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє сварку та виганяє її з дому.

Виїхавши на місце події, поліцейські провели профілактичну бесіду з домашнім кривдником. З’ясувалося, що випадки домашнього насильства непоодинокі в цій сім’ї. З початку цього року поліцейські двічі складали на чоловіка протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП.

Тепер щодо кривдника слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

Теги: поліція, домашнє насильство, виганяв з дому

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