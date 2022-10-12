“З тяжким болем та співчуттям до родини повідомляємо про загибель під час артилерійського обстрілу воїна ЗСУ Володимира Вербецького, жителя міста Монастириська. Володимир був щирим патріотом та вірним сином неньки України. СПОЧИВАЙ З МИРОМ НАШ ГЕРОЮ !!! Про зустріч тіла Героя та похорон буде додатково повідомлено на офіційних веб-ресурсах Монастириської територіальної громади”, — повідомляють у дописі.