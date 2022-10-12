На Тернопільщину знову прилетіла трагічна звістка. У бою з ворогом загинув військовий з Монастириська Володимир Вербецький. Про це повідомили на Facebook-сторінці “Монастириська міська територіальна громада”.
“З тяжким болем та співчуттям до родини повідомляємо про загибель під час артилерійського обстрілу воїна ЗСУ Володимира Вербецького, жителя міста Монастириська. Володимир був щирим патріотом та вірним сином неньки України. СПОЧИВАЙ З МИРОМ НАШ ГЕРОЮ !!! Про зустріч тіла Героя та похорон буде додатково повідомлено на офіційних веб-ресурсах Монастириської територіальної громади”, — повідомляють у дописі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Спочивай з Богом, Герою.