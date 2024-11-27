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Був людиною з добрим серцем і «золотими руками». Спогади про Героя Романа Липку з Тернопільщини

27.11.2024

Галина Кіт

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Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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25 листопада жителі Підволочиської громади провели в останню життєву дорогу солдата резерву 28-ї окремої механізованої бригади, мешканця села Рожиськ Романа Євгеновича ЛИПКУ (21. 02. 1975 р. н.), який помер 20 листопада після важкої хвороби у військовому госпіталі.

Роман був людиною з добрим серцем і «золотими руками». У селі його знали як майстра на всі руки: будь-яка техніка – чи то автомобіль, трактор чи мотоблок – оживала в його руках. Він ніколи не відмовляв тим, хто просив про допомогу.

Разом із дружиною Роман виховав трьох дітей.

Поховали світлої пам’яті Романа у родинному селі.

Щирі співчуття матері та рідним мужнього воїна, нехай Господь дарує йому вічний спокій в своєму Царстві…

Вічна слава і памʼять Герою!..

Теги: військовий, війна з рф, Роман Липка

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