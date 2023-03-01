«Бути собою – це єдиний гідний шлях»: у Тернополі вшанували пам’ять Блаженнійшого Любомира Гузара

26 лютого у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася духовна імпреза «Бути собою – це єдиний гідний шлях».

Вечір з нагоди 90-ї річниці від дня народження світлої пам’яті Блаженнійшого Любомира Гузара, Кардинала, в минулому – Глави УГКЦ, організували і провели Тернопільське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка разом із Тернопільсько-Зборівською архієпархією УГКЦ.

Ювілейний захід по-родинному зібрав широке коло людей, котрі щоденно шукають духовного пожитку. Учасниками пошанування пам’яті духовного батька нації Любомира Гузара були преосвященний владика Теодор Мартинюк, всечесні отці, викладачі, семінаристи, студенти і пересічні віряни.

Молитовними насушними словами «Отче наш» від вокального тріо у складі Марії Лемішки, Наталії Голодриги та Оксани Шуфліти розпочали вечір пам’яті.

Спомини владики Теодора Мартинюка, єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського УГКЦ, відкрили світлу і люблячу душу Блаженнійшого Любомира, котрий будував невидимі мости істини між Богом та людьми.

Власними дослідженнями про генеалогічне дерево родини Гузарів і зв’язок із тернопільським краєм ділився історик, краєзнавець Володимир Чистух.

Молода просвітянка Дарина Щуцька ознайомила з важливими біографічними подіями Патріарха. Доцент кафедри педагогіки менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка Галина Груць розкрила глибину повчань щодо виховання сучасної української молоді, у котру вірив і котрій так щиро довіряв Патріарх Любомир.

Сьогодні його любов до українського народу, що переживає важкі часи війни, проявляється у небесній молитовній опіці. Як бути гідною людиною на війні, розповів кандидат історичних наук, доктор політичних наук, громадський діяч професор ЗУНУ Микола Лазарович.

Короткий огляд бібліотечного фонду Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, присвяченого Блаженнійшому Любомиру, зробила Віра Горошок – просвітянка, керівниця абонентського відділу ТОУНБ.

Семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого наповнювали захід духовною піснею, а Валентина Славінська, студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С.Крушельницької, скрипкою розсівала задушевні звуки.

Святкову програму вела Ірина Шумада, член правління тернопільської «Просвіти».

Дійство доповнила виставка фондових матеріалів ТОКМ «Любомир Гузар – взірець правдивої любові.