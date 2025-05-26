Бус злетів у кювет на Тернопільщині: четверо людей у лікарні

Внаслідок аварії на Тернопільщині водій та троє пасажирів до лікарні потрапили із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 травня близько 13:00 у Кременці на вулиці Осовиця.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. За попередніми даними, водій автомобіля Iveco не обрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет.

На момент аварії в салоні авто було троє пасажирів, повідомляють у поліції області. Усіх їх разом з кермувальником бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні в травматологічне відділення.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.