Впродовж трьох місяців спеціальна комісія вирішувала, на честь кого назвати вулиці з іменами російських та радянських діячів. Загалом змінили назви 13 вулиць, виправили 8 історичних та орфографічних неточностей та перейменували парк, а також назву теплоходу.

У місті було чимало вулиць, які названі на честь радянських військових, російських культурних та наукових діячів. Через повномасштабне російське вторгнення з радянщиною та російщиною у Тернополі вирішили розпрощатися повністю.

Спеціальна комісія розглянула кілька тисяч варіантів нових назв для вулиць. З 1 червня розпочалось громадське обговорення.

Фактично всі нові назви залишились такими, які запропонувала комісія та винесла для обговорення місцевих. Змінили лише варіант з вулицею Ломоносова. Спершу її вулицю хотіли назвати на честь князя Святослава. Однак врешті вирішили назвати її на честь співачки Квітки Цісик.

На інтерактивній карті можна побачити, які вулиці змінили свої назви. Вони позначені червоними мітками.

Жовтими мітками позначено ті вулиці, у назвах яких виправлено неточності.

Зеленими мітками позначено інші перейменовані об’єкти.