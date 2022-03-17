Букмекери пророкують перемогу України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022”. Цьогоріч нашу країну представлятиме колектив з Івано-Франківщини Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Пише Правий Берег.

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Наразі шанси на перемогу українців сягають 37%.

Другу позицію займають італійці, які раніше були лідерами позицію. Втім нині їм пророкують другу сходинку в музичному конкурсі. Ставки на перемогу в них майже вдвічі нижчі, ніж в України, а саме 15%. Треті – шведи зі ставкою на перемогу 8%.

Нагадаємо, український гурт таки виступить на “Євробаченні”. Україна відправить пісню KALUSH Orchestra організаторам Євробачення і планує виступити у фіналі у разі перемоги над окупантами.