Букмекерські контори в Україні: на що звертати увагу при виборі?

Букмекерські контори в Україні посідають провідне місце на ринку азартних розваг. Їхня кількість на просторах інтернету настільки велика, що новачкам у світі бетингу та ігор важко зорієнтуватися і вибрати один із запропонованих варіантів.

Тому перед реєстрацією слід уважно ознайомитися з результатами рейтингів, щоб переконатися в надійності букмекера, що сподобався.

За якими критеріями потрібно вибирати букмекерську контору

Починаючи з 2020 року, в Україні легалізували ігрову індустрію, і тепер БК можуть одержати ліцензію для надання послуг українцям. Незважаючи на такі зміни у законодавстві, закордонні букмекери продовжують користуватися попитом серед любителів азартних ігор та ставок на спорт. Вони отримали право на ведення своєї діяльності згідно з юрисдикцією Кюрасао, де вимоги не такі суворі. Тому, вивчаючи букмекерські контори в Україні , слід звертати увагу на такі важливі фактори:

Надійність сайту. Деякі заклади втратили довіру каперів через урізані коефіцієнти або проблеми з виведенням виграшів. Навіть найвигідніші бонуси та акції не допоможуть повернути довіру до платформи після подібних дій, тому слід звертати увагу на відгуки реальних клієнтів. Ширина ліній та глибина розпису. Цей нюанс є важливим, якщо головним інтересом є ставки на спорт. Тут слід оцінювати вибір спортивних дисциплін, вибір варіантів наслідків, наявність екзотичних парі та інше. Наявність вітальних бонусів. Цей фактор найчастіше стає вирішальним у боротьбі за нового клієнта, і для отримання обіцяного подарунка у вигляді нарахованих бонусних коштів чи фрібетів новачкові потрібно пройти реєстрацію та поповнити депозит на певну суму. Різниця між такими подарунками полягає у розмірі бонусу та умовах відіграшу. Методи поповнення. Надійна букмекерська контора онлайн дбає про те, щоб клієнти могли поповнити депозит зручним для них способом. Тому перелік варіантів, за допомогою яких можна внести гроші на ігровий рахунок, не повинен обмежуватись 2-3 способами. Навігація та мобільна версія. Зручність та функціональність сайту важлива для досвідчених беттерів, а нові користувачі не повинні витрачати багато часу, розбираючись у незрозумілому меню. Наявність мобільної версії дозволяє гравцям бути онлайн будь-якої миті, коли немає можливості зайти через ПК. Маржа. Висока маржа помітно знижує показники коефіцієнтів, тому слід обирати варіанти, де вона становить 4-5%.

Зарубіжні та легальні букмекери: у чому полягає різниця

Головною ознакою легальних букмекерських контор є наявність ліцензії, виданої КРАІЛ. Цей документ забезпечує захист користувачам сайту, а у разі виникнення спірних ситуацій беттер має право подати скаргу або звернутися до суду. Звичайно, закордонні БК також мають ліцензії, але для того, щоб вирішити проблему в судовому порядку, доведеться їхати на Кіпр або Кюрасао.

Серед популярних букмекерських контор варто виділити: