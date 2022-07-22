Фасад будинку на вул. Руській, 37, 39 у Тернополі 22 липня почали перефарбовувати у світлий колір.

Нагадаємо, у Тернополі розпочали реконструкцію фасаду будинку «з сердечком», що є пам’яткою архітектури місцевого значення. Однак частину фасаду будинку пофарбували у синьо-жовті кольори. А така палітра не відповідає тим, які зазначені у паспорті опорядження фасаду, повідомили у преслужбі міськради. І хоча фарби патріотичні, виконавці робіт вже отримали припис від муніципальної інспекції. Згідно з приписом фасад повинні у найкоротші терміни привести у відповідність до паспорту опорядження.

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Так має виглядати фасад будинку згідно з паспортом.