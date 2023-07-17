Будуть судити колишнього тернополянина, котрий воював на боці так званої “ЛНР”

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини тернополянина, який у складі терористичної групи «народна дружина лнр» брав участь у веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Слідчі тернопільського управління СБУ встановили, що у 2012 році 18-річний уродженець Тернополя разом із родичами переїхав у Луганськ.

Через три роки, після захоплення міста бойовиками, він добровільно вступив до лав терористичної групи «народна дружина», яка разом із іншими незаконними воєнізованими формуваннями «лнр» чинила збройний супротив українським захисникам.

У складі терористичної групи зрадник вів бойові дії проти військовослужбовців ЗСУ, чергував на блокпостах, патрулював тимчасово окуповані території Луганської області та незаконно утримував у штабі «народної дружини» патріотичних жителів Донбасу.

Крім того, він залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини.

За порушення ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.