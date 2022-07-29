Лікарі закликають жителів Тернопільщини бути обережними на природі, щоб не отримали опіки від шкідливої рослини – борщівщника. Медики кажуть, в області протягом останніх років ця рослина поширюється дуже активно, а це означає, місцеві жителі мають бути дуже обережними, аби не завдати шкоди здоров’ю.

«Борщівник Сосновського» нагадує величезні «зонтики» кропу із білими квітами та сягає 2-3 метрів заввишки. Росте борщівник переважно обабіч дороги, біля водойм чи лісів. Мало того, що рослина порушує нормальне функціонування екосистем, пригнічує природну рослинність, вона ще й несе неабияку небезпеку для життя та здоров’я людей.

Справа в тому, що зелена маса борщівника містить фурокумарин, який при потраплянні на шкіру людини здатний спричиняти важкі опіки. Через 1-2 дні після контакту із рослиною пошкоджена поверхня тіла досягає кількох сантиметрів, важко гоїться та загострює появу інших шкірних захворювань. Окрім цього, борщівник є небезпечним дихальним алергеном, що має сильний запах.

Щоб вберегтися від впливу борщівника, варто дотримуватися наступних порад: