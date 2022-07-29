Лікарі закликають жителів Тернопільщини бути обережними на природі, щоб не отримали опіки від шкідливої рослини – борщівщника. Медики кажуть, в області протягом останніх років ця рослина поширюється дуже активно, а це означає, місцеві жителі мають бути дуже обережними, аби не завдати шкоди здоров’ю.
«Борщівник Сосновського» нагадує величезні «зонтики» кропу із білими квітами та сягає 2-3 метрів заввишки. Росте борщівник переважно обабіч дороги, біля водойм чи лісів. Мало того, що рослина порушує нормальне функціонування екосистем, пригнічує природну рослинність, вона ще й несе неабияку небезпеку для життя та здоров’я людей.
Справа в тому, що зелена маса борщівника містить фурокумарин, який при потраплянні на шкіру людини здатний спричиняти важкі опіки. Через 1-2 дні після контакту із рослиною пошкоджена поверхня тіла досягає кількох сантиметрів, важко гоїться та загострює появу інших шкірних захворювань. Окрім цього, борщівник є небезпечним дихальним алергеном, що має сильний запах.
Щоб вберегтися від впливу борщівника, варто дотримуватися наступних порад:
- вирушати на природу слід в одязі, що прикриває руки і ноги;
- не ходити в зарослих місцях босоніж;
- не торкатися до листя, квітів чи стебла борщівника оголеними руками;
- якщо ви виявили, що борщівник росте на вашому подвір’ї чи городі, його необхідно терміново скосити. Пам’ятайте про захисний одяг та рукавиці!
- Оптимальний час для скошування рослини – перед виходом рослини в трубку (період активного росту – квітень – травень);
- якщо ви все ж отримали опік від борщівника, місце ураження слід промити водою з господарським милом та звернутися до лікаря», – розповідають медики.