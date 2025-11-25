26.11.2025 00:11

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Будні бійців 44 окремої артилерійської бригади: як працюють воїни на передовій

25.11.2025

Галина Кіт

36

Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

Поширити:

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола працюють у постійно складних умовах. Їхня робота виснажлива, але вони продовжують виконувати завдання, бо розуміють необхідність кожного пострілу.

У тексті зазначено, що артилеристам «щодня доводиться виконувати складну і виснажливу роботу». Підкреслюється, що навіть за важких умов вони не зупиняються. У повідомленні пояснили мотивацію військових: «навіть у найважчі моменти вони не зупиняються, бо розуміють, що кожен постріл гармати захищає наші міста, наших дітей, наш дім».

У матеріалі бригада звертається до всіх, хто готовий долучитися до служби. У тексті прямо зазначено:

«Вступайте до лав 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Захистимо Україну разом!». Також подали контактний номер та посилання на анкету для охочих.

 

Теги: артилерія, 44 Окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, війна з рф

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах