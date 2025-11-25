Будні бійців 44 окремої артилерійської бригади: як працюють воїни на передовій

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола працюють у постійно складних умовах. Їхня робота виснажлива, але вони продовжують виконувати завдання, бо розуміють необхідність кожного пострілу.

У тексті зазначено, що артилеристам «щодня доводиться виконувати складну і виснажливу роботу». Підкреслюється, що навіть за важких умов вони не зупиняються. У повідомленні пояснили мотивацію військових: «навіть у найважчі моменти вони не зупиняються, бо розуміють, що кожен постріл гармати захищає наші міста, наших дітей, наш дім».

У матеріалі бригада звертається до всіх, хто готовий долучитися до служби. У тексті прямо зазначено: