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“Буде помста у десятикратному розмірі”: бойові побратими розповіли про загибель Олега Барни

19.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Події

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Звістка про загибель екс-депутата з Тернопільщини приголомшила багатьох жителів краю. У 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша підтвердили інформацію про загибель бійця Олега Барни.

Там зазначили, що трагедія сталася під час штурму ворожих позицій. Наші воїни вибили окупантів. На жаль, Олег Барна і ще кілька його побратимів не вийшли з того бою…

“Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна. Пан Олег відомий всім, як екснародний депутат восьмого скликання, але для нас він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі. Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців.

Вічна пам’ять всім полеглим за Україну! За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі”, – наголошують у 68-й бригаді.

Теги: Тернопільська область, війна з рф, події, загиблі герої, Олег Барна

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