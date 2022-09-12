ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська область) має амбіції щодо виходу на європейський ринок.

Про це в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer розповів заступник директора з тваринництва «Бучачагрохлібпрому» Сергій Рекротюк.

«Розробляємо спільний проєкт щодо виходу на європейський ринок із тернопільським підприємством «Молокія», яке теж планує розширити свої потужності», – повідомив він.

Як повідомлялося, «Бучачагрохлібпром» нещодавно побудував черговий новітній корівник, а в короткостроковій перспективі планує отримувати до 40 л молока на корову на день.