Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 25 травня о 17:00 год:

– аграрії, які хочуть використовувати дрони, повинні повідомити поліцію;

– дефіциту солі не буде;

– органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють часові межі продажу алкогольних напоїв;

– у Тернопільській області запускають проєкт з релокації бізнесу та створення West Business Hub. Проєкт підтримуватиме малі та середні підприємства, що займаються виробництвом продукції та наданням послуг;

– сьогодні обрали т.в.о. керівника Управління лісового та мисливського господарства Павла Золотого;

– на Тернопільщині зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Це пов’язано з тим, що громадяни починають повертатися до своїх домівок. Так, на Тернопільщині зареєстровано 87 974 внутрішньо переміщених осіб. У Тернополі – майже 26 400 ВПО;

– з понеділка у Тернополі запрацює ще 5 дитячих садків;

– з вчорашнього дня акваторію тернопільського ставу патрулюють представники муніципальної інспекції, екологічних служб. Вони здійснюють контроль за дотримання правил благоустрою, екологічно та іншого законодавства в акваторії тернопільського ставу та прибережних територій. Патрулювання здійснюється на моторному човні;