Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 17 травня о 18:00 год:

– на Тернопільщині зареєстровано 89293 тисячі внутрішньо переміщених осіб;

– держава знизила ПДВ з 20% до 7% на бензин, дизельне пальне та скраплений газ і погодила нульову ставку акцизу на ці позиції;

– на Тернопільщині виплатили допомогу на проживання для 43 181 ВПО. Сума компенсацій за березень-квітень становить 257,9 млн гривень.

– у деяких громадах Тернопільщини дозволили проводити футбольні матчі з мінімальною кількістю глядачів;

– Аграрії Тернопільщини продовжують проводити посівну. Із запланованої площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 553,0 тис. га., а це 98 %. Також, вдалося повністю висадили картоплю, цукрові буряки, соняшник, сою. Триває посів гречки (38 %) та кукурудзи на зерно (96,6 %);

– у Тернополі розпочали роботу бригади для надання психологічної допомоги. Консультацію фахівців можна отримати за номерами телефонів: +38(050) 03-32-043 або +38(096) 03-32-043;

– у Тернополі з понеділка запрацювало ще 5 дитсадків. Також почала працювати школа для дітей з особливими потребами. Навчання відбуваються у змішаній формі. Для відвідування дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи батьків;

– у Тернополі тривають ремонти доріг. Тернополян просять враховувати тимчасові незручності та завчасно обирати маршрут;