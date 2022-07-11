Основна інформація щодо ситуації в Тернопільській області станом на 11 липня о 17:30:
- на Тернопільщині розпочався збір урожаю. Аграрії області відзначають високу врожайність озимого ячменю. Якщо минулий рік був рекордним щодо цієї культури, то цього року показники зросли ще на 4%.
- триває процес обстеження навчальних закладів на території Тернопільської області. Майже 60% з них уже обстежені спеціальними комісіями. 55% захисних спору , які будуть використовуватися навчальними закладами, оглянуто фахівцями управління ДСНС. Планується завершити всі роботи до 20 серпня;
- міграційна служба і сервісний центр матимуть пункти центрів комплектування, тобто військкомату;
- під час повітряної тривоги підприємства та організації повинні зупиняти роботу;
- рішення щодо надання довідок військовозобов’язаним на виїзд в сусідні області – скасували;
- всі військовозобов’язані або призовники, які підпадають під статтю 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» мають прибути до територіальних центрів, де вони документально підтверджують своє право на пільгу. Відповідно до цього, ті, хто виїжджають за кордон на навчання, отримують відповідну довідку, а також запис у військово-обліковому документі;
- протягом 7 днів військовозобов’язаний повинен стати на облік, у разі зміни місця проживання;
- продовжує роботу центр допомоги та підтримки армії від м. Тернополя.
- діти, на бажанням батьків, зможуть навчатись вдома дистанційно. Для цього необхідно написати відповідну заяву директору школи.
- на позачерговому засіданні 16-ї сесії міської ради депутатами прийнято рішення про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю у Тернопільський академічний ліцей «Генезис».
- Тернопільська початкова школа №4, що розташована на вул. Бригадній, у мікрорайоні Кутківці, буде працювати як Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32.
- У Тернополі перейменували 13 вулиць, що містили російське або радянське походження. Зміни щодо найменувань будуть автоматично внесені в існуючі реєстри.