- Тернопільщина готова до опалювального сезону. На 90% перевірені теплотраси, тепломережі та підготовлені комунальні котельні до непередбачуваних ситуацій. В квартирах завжди зберігатиметься температура 15 градусів;
- лісівники Тернопільщини заготовили майже 58.5 тис. м3 дров паливних для населення;
- прийнято рішення про забезпечення військових формою зимового зразка;
- в області почав функціонувати координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти. В роботу центру входить збір даних щодо осіб, зниклих безвісти й передача цих даних у відповідні структури;
- на Тернопільщині продовжують роботу заклади освіти. В області функціонує 428 закладів дошкільної освіти, серед них 320 в очній формі.
- частина закладів освіти і закладів здоров’я вже перейшли на твердопаливні котли;
- аграрії зібрали достатню кількість зерна. Робота відвантаження зерна з Тернопільщини проходить на вищому рівні. Попри експорт Тернопільщина цілком буде забезпечити хлібом;
- ведеться робота захисту закладів критичної інфраструктури.