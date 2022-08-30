Оперативна інформація щодо ситуації в області:
- з 1 вересня розпочнеться призовна кампанія Осінь-2022. Призову на строкову військову службу не буде. Проте, усі чоловіки призивного віку повинні з’явитися до військкоматів із необхідними документами для оновлення військово-облікових даних. Там вони проходитимуть медичну комісію, де визначатимуть їхню придатність чи непридатність;
- з 1 вересня офіційно розпочинають роботу навчальні заклади Тернопільщини. 53 громади а також 12 обласних закладів загальної середньої освіти звернулися до ради оборони щодо погодження навчання в режимі офлайн, а також змішаної форми й режимі онлайн.
- усі заклади освіти обстежені. З них 75,5% – готові до використання.
- Рада оборони дала доручення проінспектувати заклади критичної інфраструктури, які знаходяться під охороною.
- на Тернопільщині зростає кількість інфікованих на COVID – 19. Станом на сьогодні зафіксовано 167 нових випадків інфікування. Рада оборони звертає увагу на необхідність вакцинації задля попередження нової хвилі захворюваності.
- ще одну кисневу станцію встановили у Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Такі ж станції уже встановлені у Гусятинській комунальній лікарні, Заліщицькій центральній міській лікарні, Козівській центральній міській лікарні, Тернопільській міській комунальній лікарні номер 2. Загалом на території області планують встановити 14 кисневих станцій.
- аграрії Тернопільщини завершили збирання ранніх зернових культур. Зібрано більше як 1,6 млн тонн зернових. Цьогоріч врожайність усіх культур вища ніж минулого року.
- повідомляти про бойові дії, активізацію на деяких напрямках, роботу ЗСУ – мають право тільки Генштаб і Міноборони. Протягом цього тижня про бойові дії на сході і півдні заявляє тільки Генштаб. Якщо Генштаб мовчить – значить такий задум.
- майже усі котельні готові до нового опалювального сезону. Тривають ще певні перевірки. Деякі з котелень, які працювали використовуючи газ, перейшли на альтернативні види палива.