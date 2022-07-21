Головна інформація стосовно ситуації в області станом на 21 липня о 17:30:
- на Тернопільщині один з найвищих показників готовності закладів освіти до нового навчального року;
- у цьому році нововведенням стане наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції. Окрім цього планують встановити відеонагляд, доступ до якого будуть мати батьки;
- на Тернопільщині зібрали 117 тис тонн зерна. Цьогоріч аграрії відзначають високу врожайність озимого ячменю: 54 центнери з 1 гектара;
- діти, які навчатимуться у школах офлайн, повинні пройти медогляд перед 1 вересня;
- у Тернополі облаштовують нові сховища у житлових будинках Тернополя та приміщеннях приватної, державної та комунальної форми власності. Згодом їх внесуть на мапу укриттів міста;
- пасажирів закликають виходити з громадського транспорту під час сигналу повітряної тривоги;
- з Тернополя виїхав черговий вантаж з допомогою в напрямку 4 областей, де служать тернополяни;
- громади Тернопільщини виділяють кошти для облаштування захисних споруд у школах Тернополя;
- батьки самі матимуть можливість обрати форму навчання для дитини – офлайн або онлайн;
- ювенальна поліція перевірятиме соціально-побутові умови проживання дітей внутрішньо переміщених осіб;
- внесено зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за шахрайство;
- ОСББ та підприємства, які здійснюють обслуговування житлового фонду, повинні визначити відповідальну особа, яка слідкуватиме, аби під час повітряної тривоги двері захисних споруд були відчинені.