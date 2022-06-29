Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 24 червня о 16:30:
- згідно з рекомендаціями МОН, місцеві органи управління вищою освітою, за можливості, забезпечать початок навчально процесу в таких закладах також з 1 вересня. Він повинен бути максимально наближений до традиційного формату навчання, але з урахуванням обмежень воєнного часу та безумовного забезпечення безпеки учасників освітнього процесу;
- від 24 лютого понад 50 тисяч осіб отримали медичну допомогу в лікувальних закладах області, 246 дітей народили внутрішньо переміщені жінки;
- Тернопільщина активно готується до збору урожаю, аграрії повністю забезпечені пальним;
- на Тернопільщині патрулі вручають повістки чоловікам призивного віку. Це є цілком законно. Проте, вручення повістки не означає миттєву мобілізацію.
- «Допомога армії від Тернополя» вже доставляється до наших військових на Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Центр «Допомога армії від Тернополя», працює на базі управління соціальної політики Тернопільської міської ради;
- у Тернополі планують запустити нові автобусні маршрути. Громадський транспорт почне курсувати до новозбудованого мікрорайону “Північний”. Управлінню транспортних мереж та зв’язку доручено врахувати пропозицію щодо забезпечення транспортного сполучення району “Північний” з іншими мікрорайонами міста. А управлінню житлово-комунального господарства – забезпечити облаштування зупинки громадського транспорту та іншої необхідної інфраструктури для проїзду громадського транспорту;
- у спекотну погоду водіям великогабаритного транспорту буде заборонено проїзд по Тернополю та Об’їзній дорозі міста з 10:00 до 22:00 години;
- впродовж цього тижня у Тернополі висока температура повітря та бездощові дні. Тому цими днями дорогами міста їздять поливальні машини;
- враховуючи протокол комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське чи радянське походження, 29 червня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення провести демонтаж чотирьох меморіальних таблиць у Тернополі.
Згідно із рішенням, демонтажу підлягають такі меморіальні таблиці:
1. Анатолію Живову, що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, 2;
2. Григорію Танцорову, що на вул. Танцорова, 22;
3. Віктору Чалдаєву, що на вул. Чалдаєва, 3;
4. Миколі Карпенку, що на вул. Карпенка, 1;
- Тернопільщина отримала чергову партію форми у кількості 200 комплектів, якою будуть забезпечені військовослужбовці ЗСУ.