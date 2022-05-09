Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 9 травня о 18:00 год:

– розпочинає роботу гаряча телефонна лінія начальника обласної військово адміністрації (0 800 335 975);

– Тернопільщина відправила близько 210 тис. продуктових наборів на Харківщину;

– на Тернопільщині зареєстровано близько 92 тис. внутрішньо переміщених осіб;

– з числа внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині працевлаштували 99 осіб, 460 надано статус «безробітній». – 28 роботодавців звернулися за отримання виплат за працевлаштування ВПО. Це 6,5 тисяч за кожного працівника. 7 роботодавців уже отримали виплати;

– рішенням Ради оборони області від 7 травня заборонено проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів без попереднього погодження з обласною військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану;

– нещодавно відновили роботу ринки нерухомості України. Запрацювали державний реєстр речових прав на нерухоме майно та єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (бізнесу). Також, найближчим часом, очікується відновлення роботи Державного земельного кадастру. Тепер кожна людина може продати або купити житло, посвідчити договір (спадок, іпотека) тощо;

– Тернопіль продовжує закуповувати військову амуніцію та передавати ЗСУ. Так, на днях, відправили на передову чергову партію військової амуніції;

– у Тернополі триває поточний ремонт дорожнього покриття, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького. Також, тривають ремонтні роботи на вулиці Подільській. Тернополян просять вибачення за тимчасові незручності;

– на Тернопільщину повернулося 60 людей зі зведених загонів, які несли службу за межами області;

– частина поліцейських нарядів у місті Тернопіль будуть переведені у піший режим для економії пального;

– за вихідні зареєстровано декілька правопорушень. Всі повнолітні порушники громадського порядку відправляються до військкоматів. У разі, якщо правопорушення здійснюють неповнолітні, до військкомату відправляються їхніх батьків;