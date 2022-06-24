Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 24 червня о 16:30:
- керівники органів місцевого самоврядування отримали доручення розпочати підготовку закладів освіти до нового 2022/23 навчального року та опалювального сезону. Разом з керівниками закладів освіти вони повинні створити безпечні умови перебування у закладах освіти. Це стосується, як дітей, так і персоналу. Там де ці умови не будуть забезпечені, навчання проходитиме дистанційно;
- громадяни, які мають бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми «єРобота». Бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Впродовж цього часу Уряд планує видати 20 тисяч таких грантів. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення «Ощадбанку», додавши до заявки бізнес-план;
- Верховна Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня). В умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформувальними, має бути переоцінено та переглянуто;
- доставлені перші пакунки для наших захисників на передову від центру “Допомога армії від Тернополя”. Зокрема, передачі доставлено в Харківську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську області. У вівторок, 28 червня, з центру відправлять наступні передачі за напрямками: Київщина, Чернігівщина та Сумщина, де захищають територіальну цілісність України військовослужбовці з Тернополя. Приносити посилки можна у центр «Допомога армії від Тернополя» (вул. Миколи Лисенка, 8-А);
- у Тернополі військові забрали радянську військову техніку зі Старого парку. Бронетранспортер БТР-60П та БРДМ ще можна реставрувати та використати у бою. Гаубицю ж планують відправити на навчання, аби військові змогли відпрацювати її знищення;
- тривають спільні заходи з працівниками поліції щодо виявлення військовозобов’язаних, які не стоять на обліку у центрах комплектування та соціальної підтримки. Під час перевірки документів вручається повістка з метою прибуття до центрів комплектування та соціальної підтримки для проходження медичного огляду та зарахування на військовий облік.