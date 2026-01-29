«Бронювання» за 15 тисяч доларів. У Тернополі викрили схему виїзду за кордон через оборонне підприємство

У Тернополі правоохоронці викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Тернопільщини ліквідували канал нелегальної міграції, організований юрисконсультом приватної компанії.

За даними слідства, 30-річний юрист пропонував чоловікам призовного віку отримати статус «працівника критичної інфраструктури» за грошову винагороду.

Як працювала схема

Фігурант запевняв клієнтів, що може організувати фіктивне працевлаштування на підприємство оборонно-промислового комплексу. Після цього готувався пакет документів для оформлення службового відрядження за кордон нібито у робочих справах.

Такий механізм створював формально законні підстави для перетину державного кордону під час дії воєнного стану.

Скільки коштував «виїзд»

Свої послуги юрист оцінив у 15 тисяч доларів США. Оплату він вимагав у два етапи:

5 тисяч доларів — аванс за початок оформлення документів;

10 тисяч доларів — після успішного перетину кордону.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

Кримінальна відповідальність

Слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Триває досудове розслідування, встановлюються можливі співучасники схеми.